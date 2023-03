Franck Kessié piace in Inghilterra e in Italia, occhio alla Juve

La Premier League e la Serie A sono entrambe interessate al centrocampista. Diverse potenze di entrambi i campionati hanno fatto un’offerta per l’ivoriano, che ha dimostrato la sua fedeltà al Barça

Il regolamento del Fair Play Finanziario avrà un impatto importante sulla tabella di marcia del Barcellona, che ha tutte le carte in regola per succedere al Real Madrid sul trono del campionato. Per quanto riguarda il progetto della squadra, Franck Kessié (26 anni) rimane uno dei protagonisti di una possibile operazione di uscita.

Secondo il Mundo Deportivo, l’ex giocatore di Milan e Atalanta è stato segnalato dall’Inter. Per quanto riguarda l’ipotetico ritorno del centrocampista in Serie A, ha suscitato l’interesse anche di Juventus e Napoli. Sarebbe sicuramente una tripla via di fuga allettante in Italia.

Pretendenti in Serie A e in Premier League

Kessié ha attirato l’attenzione anche della Premier League. In particolare, tre membri delle Big Six stanno tenendo d’occhio la sua situazione a Barcellona: Manchester United, Chelsea e Tottenham Hotspur. In altre parole, i Red Devils, i Blues e gli Spurs sarebbero entusiasti dell’ingaggio dell’ivoriano.

Nonostante il canto delle sirene, Franck Kessié ha già chiarito le sue intenzioni al Barcellona (il suo contratto scade nel 2026). “Quando senti il tuo nome in un altro Paese (l’Italia), significa che lì hai dimostrato tutto. Questa è la prima cosa che si deve vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono felice, perché molte squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto di quattro anni e sono un giocatore del Barça. Sono qui da una sola stagione e mi vedo qui per molti anni.