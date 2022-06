Frattesi si avvicina alla Roma, due le contropartite

Davide Frattesi sembra avvicinarsi al ritorno in giallorosso. La Roma potrebbe inserire nella trattativa due cartellini per diminuire l’esborso economico

Sempre più ottimismo per i giallorossi nella trattativa che porterebbe Davide Frattesi al ritorno nella capitale. Il centrocampista azzurro sembra essere l’obiettivo primario per Mourinho e soci, tanto che sarebbe pronta un’offerta.

Tiago Pinto avrebbe in mente di inserire 15 milioni di ero più i cartellini di Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. Entrambi giocatori graditi dai giallorossi, che grazie al 30 % sulla rivendita detenuto dai capitolini potrebbe consentire una trattativa chiusa.

Le alternative e il grosso addio

Ci sarebbe anche il cartellino del capitano della primavera giallorossa da poter inserire: Tripi. Il calciatore potrebbe finire per fare esperienza in Emilia Romagna, con un asse che sta risultando più che vincente.

La Roma dovrà concentrarsi anche sulle uscite, però. Jordan Veretout è ai margini del progetto e i giallorossi lo valutano circa 12 milioni. Sul francese ci sono Marsiglia – in vantaggio – e il Lione. Quest’ultimo sembra però agguerritissimo. Dopo aver preso Lacazette potrebbero fare uno sforzo in più per rinforzare la squadra, sopratutto per la probabile partenza di Lucas Paqueta.

I francesi vogliono tornare a vincere in Francia e non solo. L’obiettivo del Lione è provare a tornare nell’Europa che conta e la squadra sembra esserci. Jerome Boateng potrebbe, però, salutare. Il calciatore tedesco fu offerto alla Roma un anno fa, ma ora sembra potersi trasferire in Turchia. I giallorossi potrebbero non aver bisogno lì dietro, anche se non si sa mai, e l’obiettivo resta rinforzare attacco e centrocampo.