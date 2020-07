Frustrazione Juve, sale la tensione: nuovo confronto nello spogliatoio

Non sta vivendo un periodo certamente positivo la Juventus di Maurizio Sarri, che nell’ultimo turno di campionato ha sprecato il primo match point scudetto perdendo per 2-1 alla Dacia Arena con l’Udinese. La squadra bianconera sarà chiamata a battere la Sampdoria domani sera allo Stadium per laurearsi matematicamente campione.

Nel frattempo, però, nello spogliatoio bianconero il clima non è dei più sereni, tra i giocatori c’è malumore e con il passare del tempo sale la frustrazione per i risultati tutt’altro che positivi dal rientro post pandemia.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a seguito della sconfitta di Udine c’è stato l’ennesimo confronto interno per cercare di analizzare i problemi e porvi rimedio. Un faccia a faccia necessario per capire cosa c’è che non va e cercare la svolta.

La tensione all’interno dello spogliatoio è evidente, ma la squadra ha compreso che per uscirne è necessaria la collaborazione di tutti. L’obiettivo in casa Juve è quello di conquistare lo scudetto già domani e arrivare con serenità alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions con il Lione.

Da quella gara dipenderà molto del futuro di Maurizio Sarri, sempre più in bilico e obbligato a trascinare la squadra il più avanti possibile in Europa per guadagnarsi la conferma.