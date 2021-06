Gattuso-Fiorentina, i retroscena di Bargiggia: “Richiesti due calciatori del Napoli e litigio verbale con Commisso jr”

Nonostante siano passati diversi giorni dall’esonero di Rino Gattuso dalla Fiorentina, si continua a parlare dell’ex allenatore del Napoli e quanto accaduto prima dell’addio del mister.

Paolo Bargiggia, in particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni 1 Station Radio in cui ha rivelato non solo che Gattuso avrebbe voluto due calciatori del Napoli, ma anche di un litigio verbale con il figlio del presidente Rocco Commisso:

“Gattuso ha firmato con i Viola, ma dopo aver avanzato richieste di giocatori come Elseid Hysaj, in scadenza col Napoli, e non solo, si è sentito dire di no, che non avrebbero comprato determinati calciatori. Ha chiesto pure Matteo Politano, ma gli hanno ribadito che era fuori mercato“.

“Commisso junior gli avrebbe detto: ‘Cosa vuoi? Questa era l’ultima panchina libera: se non ti prendevamo noi, non andavi da nessuna parte. Chi ti piglia?’. Gattuso avrebbe risposto: ‘Dovete ringraziare voi me per aver accettato di allenarvi, visto che da due anni lottate per non retrocedere‘”.

Per Rino Gattuso, ora, salvo clamorosi colpi di scena, si aprirà un anno sabbatico in cui sicuramente ripenserà a quanto accaduto in questo pazzo 2021.