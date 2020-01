Gattuso infastidito da una domanda nel post Lazio-Napoli

C’è un impietoso numero che descrive queste prime quattro partite di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. È 0.75. Questo numero che non arriva all’unità, rappresenta la sua media punti, frutto di una vittoria (la sua unica finora fuori casa contro il Sassuolo il 22 Dicembre) e tre sconfitte (all’esordio contro il Parma, contro l’Inter e ieri contro la Lazio). Proprio durante la partita contro la Lazio nel corso del secondo tempo, su molti social network erano arrivate diverse critiche all’allenatore calabrese riguardo la sua riluttanza a effettuare cambi. Il primo cambio è stato effettuato all’84esimo minuto quando Llorente ha rilevato Allan; poi all’88esimo Elmas è entrato al posto di Callejón e infine al 91esimo Insigne ha lasciato spazio a Lozano.

Nel corso delle consuete interviste post partita c’è stata una domanda che proprio non è andata giù all’ex Milan che si è un po’ alterato quando un giornalista gli ha, legittimamente, chiesto perché avesse aspettato così tanto per fare il primo cambio. Gattuso è subito sembrato molto infastidito e ha risposto: “Perché la squadra stava andando bene, perchè avrei dovuto cambiare prima? Ma che domanda mi fai?“. Il primo cambio è infatti arrivato due minuti dopo il vantaggio siglato da Immobile, dopo il pasticcio di Ospina.

Nel complesso l’allenatore del Napoli è sembrato soddisfatto della prestazione pur essendo uscito dall’Olimpico a mani vuote, lontano undici punti dal quarto posto, a meno venti rispetto allo score della scorsa stagione al girone di boa e a ben ventiquattro punti dalla Juventus capolista. Non si è però sbilanciato quando gli è stato chiesto se a suo avviso la prestazione contro i biancocelesti fosse la migliore da quando è lui sulla panchina. “Non lo so, nel primo tempo abbiamo avuto un possesso di palla sterile, gli abbiamo fatto solo il solletico. Nella seconda frazione di gioco le cose sono andate meglio, ma mi dispiace per avere perso”.

Il Napoli dovrà cercare velocemente di invertire la rotta per non compromettere ulteriormente il campionato. In settimana al San Paolo arriverà il Perugia per gli ottavi di Tim Cup prima della sfida di sabato contro la Fiorentina, a Fuorigrotta. Il calendario degli azzurri non migliorerà velocemente, visto che al San Paolo (per la terza gara casalinga consecutiva) bisognerà vedersela con la Juventus.