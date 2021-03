Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli, parola di Salvione

Il noto giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione ha parlato a 360 gradi del Napoli nel corso della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” di 1 Station Radio.

Le prime parole del giornalista sono state per Victor Osimhen: “Bisogna valutare con calma le sue condizioni, nonostante lui scalpiti per tornare in campo, ma quest’anno è stato già troppo sfortunato”. Invito, dunque, alla prudenza per evitare che i suoi fastidi muscolari peggiorino ancora di più.

Per quanto riguarda la condizione di Manolas, invece, già contro il Sassuolo potrebbe andare in panchina e sarebbe un ritorno importante anche in virtu della squalifica di Koulibaly dopo il rosso rimediato contro il Benevento nell’ultimo match di domenica.

Importante anche la questione dei rinnovi contrattuali: “Per Insigne e Mertens non ci saranno problemi, visto che c’è sintonia con la società”. Già diversa la situazione di giocatori che hanno giocato poco come Malcuit e Lobotka.

Salvione non ha nessun dubbio sul futuro dell’allenatore del Napoli: “Non ci sono le condizioni per andare avanti insieme anche il prossimo anno. A De Laurentiis piacciono molto Italiano e Juric, ma è un uomo imprevedibile”. Il giornalista del Corriere ha rilevato che anche Benítez e Sarri sono stati contattati, così come Allegri, ma nessuno dei tre avrebbe accettato.