Gazzetta dello sport “Napoli, stop ai rinnovi”

La Gazzetta dello sport apre parlando del Napoli. I partenopei vorrebbero congelare la situazione rinnovi per concentrarsi sul campionato

Il Napoli è uscito dall’Europa League e dalla Coppa Italia, ma è ancora in corsa per la vittoria della Serie A. Appaiati a pari punti con il Milan, i partenopei sembrano essere intenzionati a lottare fino alla fine per vincere lo scudetto.

Sarà una corsa difficile, Aurelio De Laurentiis e i dirigenti del Napoli vogliono provarci. Pur di vincere il campionato sarebbero difatti disposti a congelare la situazione rinnovi, per non deconcentrare la squadra. Mossa pericolosa e che potrebbe portarli alla prossima stagione con Koulibaly e Fabian Ruiz in scadenza. Per non parlare di tutti gli altri che potrebbero salutare già in estate.

Le parole della Gazzetta dello sport

“In società hanno deciso di congelare la situazione e non trattare rinnovi con alcun giocatore. Una politica che potrà risultare anche rischiosa (cominciare la stagione con giocatori come Koulibaly e Fabian in scadenza può essere un’arma a doppio taglio), ma che punta a tenere il gruppo unito e concentrato sull’obiettivo scudetto. Vedremo sul piano dei risultati quanto pagherà questa politica e soprattutto come renderanno tutti i giocatori in scadenza che ancora devono trovare una collocazione”.

Decisamente una mossa rischiosa e che potrebbe essere pericolosa per la dirigenza, non dovesse vincere il campionato. Il Napoli sta vivendo un periodo non propriamente roseo, nonostante la vittoria con la Lazio, ma si trova comunque in lotta per la vittoria finale. Il campionato è al suo rush finale e tutto può ancora accadere.