Genoa 2-1 Napoli, Gattuso: “Bisogna fare i complimenti alla squadra ma ci siamo fatti due gol da soli”

Al termine della partita contro il Genoa, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta. Tra i vari temi toccati, gli errori della difesa azzurra che hanno innescato le reti avversarie.

“È stata la stessa partita con lo Spezia, gli errori ci stanno. Giochiamo ogni tre giorni, ci alleniamo poco, non c’è tempo e si gioca sempre. Oggi bisogna fare i complimenti alla squadra, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma ci siamo fatti due gol da soli”.

“Quest’anno stiamo perdendo diverse partite in fotocopia e ci fa male. Ci sta girando male, le difficoltà non le stiamo avendo soltanto noi. Per giocare in un certo modo bisogna lavorarci e c’è un attenuante: stiamo giocando e recuperando“.

Gattuso è quindi addolorato per la sconfitta ma in ogni caso apprezza il lavoro svolto da parte dei suoi ragazzi.

Gattuso ha concluso l’intervista parlando della situazione attaccanti e di Osimhen: “Ha avuto il Covid, un problema alla spalla, gioca ancora con una fasciatura. Normale che non sia al 100%, un po’ di luce l’abbiamo vista in Coppa Italia, oggi gli abbiamo dato un minutaggio più lungo. Lui e Petagna sono due giocatori diversi, Osimhen ci da più profondità e più soluzioni“.