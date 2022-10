GF Vip, dopo la puntata: scontri e l’inaspettata dichiarazione di Antonella ad Antonino

Una volta conclusa l’ottava edizione del GF Vip, gli animi di alcuni concorrenti si sono riscaldati. Nella notte, infatti, Edoardo Donnamaria si è scontrato sia con Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi. Inaspettatamente, inoltre, proprio la Fiordelisi ha deciso di dichiararsi all’ex compagno di Belen Rodriguez.

SCONTRI – Una volta conclusa la puntata, tra Edoardo e Antonino sono volate scintille e parole forti. Il tutto è scoppiato a causa delle nomination che Donnamaria nei confronti di Spinalbanese, facendo arrabbiare quest’ultimo dato il loro rapporto. Proprio per questo l’ex hair stylist ha accusato il ragazzo di essere falso e bugiardo. Dal canto suo, Edoardo si è detto convinto del fatto che Antonino non abbia ancora raccontato nulla della sua storia.

Successivamente a scontrarsi con il gieffino è stata Antonella, furiosa perché il ragazzo non l’ha difesa quando l’hanno accusata di farlo soffrire. Davanti a quanto avvenuto durante la puntata, l’influencer ha poi iniziato a sostenere che stessero cercando di rovinarle il suo percorso all’interno del reality.

LA DICHIARAZIONE AD ANTONINO – Stando a quanto riportato da Biccy.it, dopo il litigio con Edoardo la Fiordelisi ha raggiunto Antonino. Stuzzicandolo, Antonella ha così affermato:

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo voglia ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.

Donnamaria ha poi raggiunto i due gieffini, abbracciando Antonella per poi portarla in un’altra stanza. Non molto tempo dopo, La ragazza è tornato da Antonino per riprendere il discorso: “Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino”.

Davanti alle parole della ragazza, Antonino le ha chiesto da dove provenga tutta questa sicurezza sul fatto che lui sia interessato a lei. Infine, però, l’ex di Belen Rodriguez ha deciso di non confermare o smentire quanto detto da Antonella.