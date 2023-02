GF Vip: Giaele De Donà protagonista di un incidente a luci rosse

Dopo che il GF Vip è tornato nuovamente al centro con il bigliettini gate, a far discutere questa volta è stato l’incidente hot in cui Giaele De Donà si è trovata ad essere protagonista.

INCIDENTE A LUCI ROSSE – Durante un bagno in piscina, Giaele ha, inconsapevolmente, mostrato qualcosa di “troppo”. A far notare tale dettaglio è stato Amedeo Venza, anche lui spiazzato dall’incidente a luci rosse.

Molto spesso i gieffini trascorrono del tempo in piscina, organizzato delle serate insieme dove si tuffano e si divertono. Nel muoversi, come accaduto proprio alla De Donà, può capitare che il costume si sposti, finendo per mostrare qualche pezzo di pelle di “troppo”.

Nei giorni scorsi, la concorrente del GF Vip, è tornata nuovamente nel mirino del gossip. Ospite a Casa Pipol, Emy Buono, ex Pupa, ha rivelato lei e la gieffina sarebbero state amanti:

“Io e Giaele abbiamo avuto una relazione più intesa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze. Mi è sembrato strano trovare Taylor Mega e non me in qualità di amante, tra virgolette”.

Davanti a queste spiazzanti dichiarazioni, il pubblico è impaziente di conoscere la reazione di Giaele a queste parole. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti e nuove puntate del reality.