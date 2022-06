GF Vip: la lussuosa villa in Piazza di Spagna delle sorelle Selassié

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF Vip ci sono certamente le tre sorelle Selassié: Jessica, Lulù e Clarissa. Visto il loro titolo nobiliare, spesso finito al centro delle polemiche, in molti si sono chiesti dove vivono le ragazze. A dispetto di quanto si creda, le ex gieffine abitano in una lussuosa villa.

DOVE ABITANO LE PRINCIPESSE? – Una volta dentro la casa più spiata d’Italia il titolo nobiliare delle sorelle Selassié è stato molto discusso. Una notizia si è affermato che le ex gieffine non hanno origini nobili, il padre, infatti, sarebbe figlio di un giardiniere.

Nonostante le discussioni sulla loro nobiltà, la casa delle sorelle è lussuosa. La famiglia Selassié, infatti, abita in una casa in cui si può ammirare un bellissimo panorama. La residenza delle principesse è infatti situata in Piazza di Spagna, uno dei posti più belli di Roma.

Per quanto riguarda gli interni dell’abitazione, si può scoprire qualcosa dalle foto che Jessica, Lulù e Clarissa condividono sui loro canali social. Da quanto è emerso dagli scatti, gli arredamenti sono eleganti e lussuosi.

Dagli spazi immensi e i soffitti altissimi, è presente un immenso terrazzo da cui si può ammirare il panorama. È presente un bagno completamente in marmo bianco, dove non mancano i dettagli dorati e una vasca con vetrata. Ogni complemento, quindi, non è lasciato al caso.