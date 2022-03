Gf Vip, la stangata di Dayane Mello: “Sanno già chi vince, i televoti sono bloccati!”

L'ex gieffina su Instagram: "Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua"

Soleil Sorge nella serata di ieri è andata in nomination, e allora la sua migliore amica Dayane Mello ha fatto un appello ai suoi fan per salvarla, esprimendo il suo parere anche sul sistema di votazione del programma.

Ieri sera, infatti, la modella brasiliana si è collegata con i fan con una live Instagram ed ha criticato il GF Vip e i televoti del reality. In particolare ha parlato della sua “non vittoria” di un anno fa.

Secondo Dayane la produzione saprebbe già dall’inizio, o quasi, il vincitore di ogni edizione e i televoti flash si bloccherebbero impedendo a molti di votare, di fatto compromettendo il risultato finale.

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. – ha dichiarato la Mello – Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri.

Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”, ha detto Dayane, come riportato da biccy.it.