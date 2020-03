GF Vip, Paola di Benedetto si dimostra triste in vista della fine

Anche la quarta edizione del Grande Fratello VIP è ormai agli sgoccioli. La programmazione delle puntate è sensibilmente cambiata per via del Coronavirus e la semifinale andrà in onda su Canale 5 mercoledì 1 aprile. Dopo una settimana, invece, è prevista la finale.

Il virus non ha cambiato solamente la programmazione ma ha anche scosso le dinamiche interne della casa visto che Adriana Volpe è stata costretta a dare forfait per assistere i suoi familiari rinunciando così alla possibilità di vincere il programma giacché era una tra le favorite.

Durante la giornata di ieri, un’altra delle concorrenti in lizza per il titolo, Paola di Benedetto, si è lasciata andare a una lunga confessione con Paolo Ciavarro. Il colloquio tra i due coinquilini è avvenuto durante il pomeriggio della penultima domenica che vivranno all’interno della casa.

Il pensiero di dover lasciare la casa del Grande Fratello sta intristendo molto la Di Benedetto che non riesce a metabolizzare l’idea di lasciare questa nuova routine: “Ci sto troppo male a lasciare la casa”. Ciarravano, invece, è sembrato più comprensivo e ha cercato di rincuorare la giovane.

L’ex Madre Natura ha addirittura dichiarato che mentre faceva la valigia in vista della sua possibile eliminazione, si è messa a piangere. “La casa mi mancherà, abbiamo vissuto talmente tante cose qua dentro che anche se le racconterò non sarà mai la stessa cosa. Secondo me sarà difficile riabituarmi al mio appartamento anche se tornerò prima a casa dai miei”.