GF Vip, Sophie su Jessica: “Se parto contro di lei faccio un macello”

Nelle ultime settimanale al GF Vip sembra essere nata una nuova coppia. Si tratta di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la cui storia è stata spesso chiacchierata. A mostrare interesse per l’ex tentatore è stata anche Jessica Selassié, ma che si è subito fatta da parte essendo amica della Codegoni.

La storia tra i due gieffini, a parte qualche discussione, sembra andare a gonfie vele. Inoltre, sembra anche che Jessica abbia deciso finalmente di lasciar perdere Basciano. Nonostante questo, però, non è sfuggita la conversazione tra Sophie e Alessandro dove hanno sparlato della princess.

“Se parto contro di lei faccio un macello” – Parlando con l’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro ha voluto dire la sua riguardo Jessica: “Lei se ne approfitta del fatto che ha dei modi diversi dai tuoi. Sono certo al 100% che se le dessi modo lei ci starebbe, anche davanti a te. Se ne frega proprio”.

Riguardo alla principessa etiope, Sophie ha ammesso di star iniziando a stancarsi di alcune sue battutine allusive:

“Essendo una mia amica, alla quale voglio molto bene, io so che non ho mezze misure. Se parto poi faccio un macello. Quindi sono lì che mi mordo la lingua. Non dire che ci starebbe con te, non voglio pensare questo, non voglio accettare queste cose. Io do un valore all’amicizia, non voglio vederci del marcio. Quando lei fa queste battute, cerco di riderci, anche se per come sono fatta io vorrei fare un casino. Non lo faccio perché è lei”.