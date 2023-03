GFVIp, Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con un calciatore dell’Inter: la rivelazione

Ieri sera è andato in onda uno degli appuntamenti più amati nella casa del GFVip ovvero il GF Game Night. Presentato da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, questo format era un appuntamento fisso del giovedì sera successivamente cancellato per la diretta con Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi, durante il gioco, ha fatto delle rivelazioni interessanti.

Flirt con un giocatore dell’Inter

“Tutta la verità” è uno dei giochi più amati e consiste nel dire la verità su argomenti scomodi. In caso di rifiuto, il malcapitato è costretto a mangiare delle pietanze di dubbio gusto preparate da Davide Donadei. Proprio durante questo gioco, Antonella Fiordelisi ha fatto delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale.

“Devi dirci tre personaggi famosi con i quali hai avuto un flirt” ha chiesto Edoardo Tavassi. Quest’ultima ci ha riflettuto un po’ e poi ha dichiarato: “Famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti”. Il primo nome fatto è stato quello di Francesco Chiofalo con il quale ha avuto una storia di 3 anni, finendo spesso sulle pagine dei giornali. Infatti, Edoardo ha poi specificato che gli ex non dovevano essere nominati ma solo flirt.

Successivamente, la schermitrice ha nominato Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, al quale aveva anche scritto una lettera sul giornale Dipiù. Nulla di nuovo, queste storie di Antonella sono già conosciute.

Infine, la giovane ha nominato Joaquin Correa, attuale calciatore dell’Inter. Non ha aggiunto dettagli, dunque, non sappiamo quando è avvenuto questo flirt e in che rapporti siano rimasti. Alberto De Pisis ha poi concluso: “Li salutiamo, che dici Antonella?”. L’influencer ha risposto: “No, meglio di no”.