GFVip, Barù show: pubblica uno scatto e poi lo cancella, irrompe in una diretta di Jessica e commenta un post della sua ex fidanzata Victoria Cabello

Barù, ex gieffino e nipote di Costantino della Gherardesca, ha trascorso un sabato parecchio movimentato sui social. I follower non hanno potuto fare a meno di notare uno scatto (poi rimosso) tra le sue stories, per non parlare dell’irruzione nella diretta di Jessica Selassié e un commento al Reel della sua ex Victoria Cabello. Vediamo, quindi, cosa è successo.

Scatto rimosso

L’enologo, da sempre poco avvezzo ai social network, ha deciso di deliziare i suoi follower con una foto decisamente spinta e particolare rispetto ai contenuti in genere pubblicati. Nello specifico, l’uomo ha pubblicato nelle sue stories uno scatto completamente a petto nudo facendo andare i suoi fan in subbuglio. Peccato che, poco dopo, ha deciso di eliminarlo. Provocazione? Pentimento? Non lo sa nessuno.

La diretta di Jessica Selassié

Sempre nella giornata di ieri, la principessa vincitrice del reality show ha deciso di fare una diretta per parlare con i suoi fan e farsi conoscere meglio. Ad un certo punto, proprio Barù è entrato nella sua diretta facendole una domanda provocatoria: “Ti piace la pasta con le cipolle?”. Jessica ha risposto alla domanda ma solo dopo si è accorta chi fosse il mittente: “Ah ma l’ha fatta Barù!”.

A proposito dei Jerù, la 27enne ha chiesto ai follower di non fare più domande inerenti a questa coppia. I due pare si stiano frequentando (da amici? da amanti? Non si sa) fuori a telecamere spente. La Selassié ha poi sottolineato che se ci fosse qualcosa da dire, lo farebbe tranquillamente.

Scambio di battute con la ex Victoria Cabello

Infine, ma non per importanza, l’enologo ha avviato un simpatico scambio di battute con Victoria Cabello, sua ex fidanzata. In un suo ultimo Reel, la donna concorrente di Pechino Express, ha ironizzato sul Grande Fratello Vip. “Il tipo che ci ha dato il passaggio ha un cugino italiano e quando lo ha chiamato in FaceTime ho pensato ‘mi gioco la carta che sono famosa così mi dà un passaggio più lungo’, ma quando ho detto ‘Ciao sono Victoria Cabello’ lui mi ha risposto ‘Chi?’, capisci? Non mi caga più nessuno sono caduta in bassissimo” ha detto.

A questo punto Alexa ironicamente le ha risposto: “C’è una soluzione, Grande Fratello Vip”. Barù ha deciso di commentare il Reel: “Te lo consiglio si sta benissimo”. Pronta la risposta della Cabello: “Ma infatti anche secondo me, un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia SBARU”.