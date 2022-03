Veretout della Roma, l’idea dell’Inter

Jordan Veretout sembra essere in uscita dalla Roma. L’Inter potrebbe provarci pur avendo rinnovato Brozovic di recente

Marcelo Brozovic e l’Inter continueranno insieme. Il centrocampista croato ha firmato qualche giorno fa il rinnovo fino al 2026, che dunque conferma un tassello importantissimo per l’Inter.

Il giocatore non potrà però giocarle tutte, dunque andrà trovato un vice. Marotta e soci si stanno già muovendo in tal senso e avrebbero trovato in Jordan Veretout della Roma il profilo giusto. Il francese ex Fiorentina avrebbe rifiutato il rinnovo con i giallorossi, che nonostante la scadenza nel 2025 ora potrebbero venderlo.

Le cifre del possibile affare

Jordan non è propriamente un playmaker, ha caratteristiche leggermente differenti rispetto a quelle di Brozovic. Riesce però ad essere molto più efficace negli inserimenti, cosa che lo renderebbe un potenziale jolly a cui affidarsi a partita in corso. Qualcuno che potrebbe però giocare anche insieme al croato.

La Roma vuole cederlo e potrebbe chiedere 15-20 milioni di euro, cifra abbordabilissima e che permetterebbe ai capitolini poi di sostituire il francese con tutta calma. I primi nomi per sostituirlo sono Xeka e Renato Sanches, entrambi in forza al Lille.

Alla Roma Veretout percepisce circa 3 milioni di euro, che il calciatore vorrebbe veder aumentare. L’Inter potrebbe essere la scelta giusta, visto anche che potrebbe garantirgli uno stipendio adeguato alle sue esigenze. Sul giocatore ci sono anche Marsiglia e Napoli, ma resta da capire se i nerazzurri proveranno l’affondo. Una cosa è certa: la Roma lo vuole vendere e farà di tutto per monetizzare.