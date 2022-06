GFVip, Jessica Selassié conferma: “A Barù auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole”

Jessica Selassié, vincitrice del GFVip, in queste ultime ore ha fatto delle importanti confessioni sui social. La giovane principessa etiope ha sottolineato di avere solo una grande amicizia con Barù, distruggendo di fatto il sogno per i Jerù di vederli insieme. Vediamo cosa ha detto la ragazza e perché questo cambio di programma.

Barù è fidanzato con un’altra ragazza: la conferma di Jessica

Con una stories semplice su Instagram, la più grande delle sorelle Selassié ha svelato che Barù attualmente è fidanzato o comunque sentimentalmente impegnato. “Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta.

Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia” ha esordito Jessica.

Successivamente, la princess ha sottolineato che Barù è sentimentalmente impegnato con un’altra: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene. Jess”.

Un messaggio che chiaramente ha mandato il fandom dei Jerù in subbuglio. Chi è la nuova fidanzata dell’enologo? Per ora non ci è dato sapere.