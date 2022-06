GFVip, la frecciatina social di Soleil Sorgé a Manuel Bortuzzo

Soleil Sorgé, la quale stasera approderà in Palapa all’Isola dei Famosi come special guest, ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa contro Manuel Bortuzzo. I due nella casa del GFVip hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma una nomination ingiustificata del nuotatore ha spezzato questo magico legame. Vediamo cosa ha detto l’influencer italo-americana.

Le parole di Manuel su Soleil

“Sto benissimo con lei c’è molta affinità. Non mi interessa cosa pensano altri, io con lei sto davvero benissimo. Un interesse per lei c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene.

Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei”, queste le parole di Bortuzzo sull’influencer.

Tuttavia, a gennaio una nomination ingiustificata contro Soleil, la quale aveva già subito alcune batoste, hanno rotto questo legame. “Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio” disse Manuel in quell’occasione.

Soleil si toglie un sassolino dalla scarpa

In queste settimane, Manuel è tornato al centro delle polemiche per aver tirato una frecciatina a Clarissa Selassié durante il programma Non Succederà Più di Giada De Miceli. A questo punto, Soleil ha ricondiviso su Twitter l’articolo di biccy che ne parlava aggiungendo la seguente didascalia: “Utilizza più amore e meno odio cit —Le ipocrisie invecchiate male”.