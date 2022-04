GFVip, Manila Nazzaro stronca i Jerù: “Non sono mai esistiti”

Manila Nazzaro è tornata a parlare di Jessica Selassié e del suo rapporto con Barù nell’intervista di Giada Di Miceli durante Non Succederà Più in onda su Radio Radio. Nello specifico, l’ex Miss Italia ha affossato l’esistenza dei Jerù ma ha apprezzato la vittoria della principessa etiope.

Manila: “I Jerù non sono mai esistiti”

“Ci sentiamo anche con Jessica, non spessissimo ma ci sentiamo. Non lo so se ha ancora il pallino di Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti, perché non è mai esistita la coppia. A me Barù sta super simpatico, specifico. Il rapporto tra me e lui è molto easy e lui è super simpatico. Un bellissimo acquisto della Casa.

Lui è sempre molto rispettoso, disponibile. Umanamente parlando molto generoso e disponibile. Al di là del pensiero di ciascuno, io avevo già detto che i Jerù non esistono. Dicevo che stavano mandando aerei e sprecando i soldi, un minimo di esperienza ce l’ho. Io vedevo una bellissima amicizia, come quella tra me e Aldo. Un po’ diversa perché Jessica era presa, ma erano veramente amici” ha dichiarato l’ex Miss Italia.

Sulla vittoria di Jessica

“La vittoria di Jessica lo avevo pronosticato. Il coraggio in questo GF Vip è stato premiato e Jessica ha raccontato molte cose belle. Lei secondo me sbagliava a parlare della questione economica, perché secondo me noi del Gf siamo dei super eletti.

C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica… è chiaro che puntava molto su questo, sbagliando, perché alla fine la gente l’ha premiata per altre dinamiche” ha concluso la Nazzaro.