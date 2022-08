Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David: “Non vogliamo figli in questo momento”

Molto attiva sui social, Giorgia Soleri ha deciso di rispondere alle domande delle sue fan riguardo l’intervento a cui si è sottoposta un anno fa. La ragazza è stata costretta ad operarsi per curare l’endometriosi di cui è affetta.

Parlando del suo intervento, la Soleri ha risposto ad alcune domande poste dai follower. Tra le tante, c’è chi ha messo in mezzo anche Damiano David, cantante dei Maneskin e fidanzato di Giorgia.

“Non vogliamo figli in questo momento” – Oltre ad essere una modella e un influencer, la ragazza si è distinta sui social per la sua battaglia per la sensibilizzazione verso l’endometriosi e vulvodinia. Recentemente, quindi, la Soleri ha deciso di chiarire i dubbi dei fan.

Attraverso le sue IG Stories, Giorgia Soleri ha quindi raccontato la sua attuale condizione di salute e il suo percorso per curare la vulvodinia e l’endometriosi. Tra una delucidazione e l’altra, una follower ha chiesto informazioni in caso di una futura gravidanza.

Davanti a questo quesito, Giorgia Soleri è apparsa decisa: “Al momento niente perché non desidero una gravidanza”. L’influencer, però, non ha specificato se si tratta di una decisione definitiva o meno.

Innamorati e più uniti che mai, Giorgia e Damiano sono ancora giovani per allargare la famiglia. Insieme da anni, recentemente i due hanno deciso di andare a vivere insieme. A chi le chiede il segreto per vivere una storia d’amore come la sua, la ragazza risponde: “Fiducia, libertà, flessibilità, comunicazione e curiosità”.