Giornalista di Calcionapoli24 aggredito

È successo nella serata di ieri, un giornalista dei colleghi di calcionapoli24 aggredito verbalmente dopo Milan-Napoli

È accaduto ieri, quando un giornalista dei colleghi di calcionapoli24 si è ritrovato ad essere aggredito verbalmente da un tifoso rossonero. Parole pesanti come “terrone di m…” sono volate, con la redazione che annuncia denuncia.

La partita di ieri si è ritrovata ad essere dunque una doppia sconfitta per il tifo rossonero. Dopo la sconfitta sul campo, ora i tifosi rossoneri si ritrovano ad avere tra le proprie fila episodi di natura discriminatoria che di sicuro non possono rimanere impuniti.

La redazione avverte

Questo è un gesto decisamente da punire e si spera che tutto possa andare in favore dei colleghi della redazione di calcionapoli24. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere, con svariate volte i tifosi delle squadre avversarie che augurano ai tifosi napoletani e non solo le peggio cose. “Vesuvio lavali con il fuoco” è la frase più in voga in questi casi.

Purtroppo, ciò non si limita alla faida territoriale con Napoli bensì anche con altre società. Il razzismo nel mondo del calcio purtroppo è ancora vivo e lo testimoniano vari episodi di natura discriminatoria anche verso giocatori provenienti dall’estero. Ne sono chiari esempi i lanci di banane in campo nei confronti di calciatori di colore, che purtroppo finiscono scherniti da tifosi indubbiamente poco paritari. Si spera che la denuncia di calcionapoli24 possa avere un suo effetto, sperando anche che l’intero movimento calcistico si muova contro questo episodio increscioso. Qui il video dell’accaduto.