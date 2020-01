Giulia De Lellis: a darle sostegno sono Eleonora Rocchini e un altro volto noto di Uomini e Donne

In questi giorni, Giulia De Lellis è stata protagonista di una brutta vicenda. La famosa influencer è stata derubata ed è stata lei stessa a raccontarlo ai fan. “Siamo stati derubati. Sono rimasta in mutande, letteralmente” così si era sfogata sui social. Ed è proprio tramite i social che tanti stanno mostrando la loro vicinanza verso l’ex corteggiatrice. Tra i vari commenti, è saltato all’occhio uno in particolare.

IL SOSTEGNO DI ELEONORA – Non è passato inosservato il cuore rosso che Eleonora Rocchini ha lasciato sotto il post di Giulia. Tra le due ragazze, infatti, vi era stato dell’attrito in passato. Vedendo anche un precedente commento, però, sembra che sia tutto acqua passata. Eleonora, infatti, riguardo al red carpet veneziano della De Lellis, aveva scritto: “Ti meriti questo e altro”.

La Rocchini non è, però, l’unica che ha voluto far sentire la sua vicinanza. Un altro volto molto noto di Uomini e Donne ha voluto dare il suo sostegno alla fidanzata di Iannone.

LA VICINANZA DELLA DAMA – A scrivere all’influencer è anche la nota Dama di U&D, Gemma Galgani. “Giulia cara, ti abbraccio forte. Immagino che brutta sensazione ti abbia trasmesso questo accaduto! Sii forte!”, ha così scritto la Galgani.

Giulia De Lellis ha poi voluto far sapere che d’ora in poi eviterà di far sapere dove si trova. “Bisogna assolutamente evitare di dire dove siamo, altrimenti a questi pezzi di m… gliela serviamo direttamente su un piatto d’argento” così spiega l’ex corteggiatrice.