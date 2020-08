Giulia De Lellis, parla dei rumors sulla presunta crisi con Andrea: “È un momento particolare della nostra vita”

In questi giorni i social e il gossip si sono chiesti cosa stesse realmente accadendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo i vari rumors che li hanno visti in piena crisi, i due diretti interessati hanno deciso di rompere il silenzio, mettendo così a tacere le malelingue.

ARIA DI CRISI? – Ai tanti follower della coppia non erano affatto sfuggite le foto e le IG Stories di coppia. Inoltre, i due si erano anche separati fisicamente. Il dj è stato infatti costretto a viaggiare per il Sud Italia, facendo eventi nei vari locali. La De Lellis è stata costretta a tornare a Pomezia, spiegando che le cause erano riconducibili a dei problemi familiari. Dopo una tappa in Toscana, l’influencer è tornata a Milano.

In molti hanno quindi iniziato ad ipotizzare che dietro questa distanza fisica, questa assenza di foto e storie insieme ci fosse una crisi di coppia. A parlarne è stata anche l’opinionista e influencer Deianira Marzano, rivelando di aver ricevuto questa indiscrezione da una fonte proveniente dal mondo dello spettacolo. Fino ad oggi, però, nessuno dei due aveva commentato questo rumors.

Tramite le IG Stories, la Marzano è tornata a parlare di questa presunta crisi. Andrea Damante ne ha parlato in una recente intervista al settimanale Chi, etichettando questa voce come “cavolate”. È ora il turno dell’ex corteggiatrice che ha deciso di rompere il silenzio, spiegando la realtà ai suoi fan.

“È un momento particolare della nostra vita” – “Comunque, prima che iniziamo a dare i numeri in generale un po’ tutti, ad impazzire, a leggere articoletti, a dare retta a s****e varie, guardate qua”, ha così esordito Giulia De Lellis nelle sue IG Stories. L’influencer romana ha deciso di mettere a tacere le malelingue che la vedono in crisi, spiegando cosa sta realmente accadendo. “C’è una play, che è completamente intatta, la cabina armadio di Andre e tutto il resto della casa sono perfettamente al loro posto”, ha così continuato. Con ironia ha fatto riferimento ad un episodio raccontato nel suo primo libro, dove la ragazza ha deciso di mettere nero su bianco il tradimento subito da Damante.

Proseguendo, Giulia ha rivelato che la sua storia d’amore sta vivendo un periodo particolare, difficile, ma abbastanza forte da superare tutto: “È sicuramente un momento particolare della nostra vita. Dove stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, dove siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlare e di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo. Vogliamo prima capirci”.