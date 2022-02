Giulia De Lellis presto di nuovo conduttrice, e stavolta su Mediaset: ecco quale sarà il programma

Maria De Filippi crede molto nelle sue capacità, e presto dunque la vedremo come volto centrale in un nuovo avvincente capitolo della sua carriera

Giulia De Lellis è tra le influencer italiane pià apprezzate in assoluto, ma a quanto pare il suo futuro non sarà solo sui social media, ma anche in televisione.

Dopo l’esperienza a Real Time con Love Island l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe presto tornare su Canale 5, alla guida del nuovo programma Ultima Fermata prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Ultima Fermata è un format dedicato alle coppie in crisi che dovrebbe andare in onda la prossima estate, da molti, dunque, è stato accomunato al programma di Temptation Island, tanto che nizialmente si era parlato di un presunto rimpiazzo.

Tuttavia, fortunatamente per gli amanti del programma che va ormai in onda da anni in estate, pare che non sarà così ed entrambi gli show andranno trasmessi contemporaneamente nei mesi più caldi.

Il presentatore ad Ultimo Fermata, tuttavia, non sarà convenzionale: sarà, infatti, una “semplice” voce narrante, che dovrebbe essere appunto quella di Giulia De Lellis.