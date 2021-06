Giulia De Lellis si trucca come Mina, ma i fan la criticano: ”Sembri Moira Orfei”

Giulia De Lellis ha provato a truccarsi come la celebre cantante Mina, ma i suoi seguaci non hanno apprezzato per niente il risultato e l’hanno criticata aspramente.

Giulia De Lellis attualmente è molto seguita sul web e ogni giorno cerca di intrattenere in qualche modo i fan. E’ diventata nota grazie a Uomini e Donne, per la storia d’amore tra lei e Andrea Damante.

Da allora ha fatto molta carriera sul web e ultimamente sta spopolando anche nel mondo della tv, in quanto sta facendo una nuova esperienza come conduttrice televisiva per ”Love Island”, su Real Time.

LA CRITICA PER IL TRUCCO DI GIULIA DE LELLIS: ”SEMBRI MOIRA ORFEI, IL CALDO TI HA DATO ALLA TESTA” – In seguito al trucco realizzato, le critiche sono state molte: “Credo sia perfetto per Halloween ! Peccato che siamo ancora a Giugno” e anche “sembri Moira Orfei“.

C’è anche chi ha definito Mina intoccabile: “Ci sono dei mostri sacri, come Mina, che sono intoccabili. Quindi perchè??? Fai i tutorial dei trucchi non ti spostare da li”. Per vedere il video del suo tutorial clicca qui.