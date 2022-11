Giulia Salemi, a 4 anni ha sconfitto un tumore: “Grazie a Pierpaolo è cambiato il mio modo di vedermi”

Attualmente nello studio del GF Vip per dare voce al popolo del web, Giulia Salemi è tra le ex gieffine più amate. Molto attiva sui social, l’influencer si è spesso aperta con i suoi tantissimi fan, raccontando gli eventi della sua vita. Recentemente, però, la ragazza ha deciso di raccontare una confessione inedita, svelando di aver sconfitto un tumore a soli quattro anni.

“Grazie a Pierpaolo è cambiato il mio modo di vedermi” – L’ex concorrente del GF Vip ha deciso di aprirsi al Corriere, intervenendo durante il «Tempo della Salute» dove a parlarne in maniera più approfondita sono stati Marco Iera, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica.

La Salemi, quindi, ha deciso di raccontare il difficile e buio periodo affrontato a soli quattro anni di vita:

“Quando avevo quattro anni ho affrontato un’operazione per un linfangioma. (una dilatazione dei vasi linfatici che provoca un rigonfiamento) al timo (organo fondamentale che si trova in una zona delicata nel mediastino anteriore superiore). L’intervento è stato “esteso”, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre raccontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto di correggere i segni lasciati dall’operazione». Eppure Giulia ha confidato il suo rapporto altalenante con lo specchio”.

Per anni, come raccontato dalla stessa influencer italo-persiana, la ragazza non si è piaciuta. A cambiare totalmente la visione di se stessa è stata l’arrivo di Pierpaolo Pretelli nella sua vita, conosciuto proprio durante la sua seconda esperienza al GF Vip. La Salemi ha così parlato del suo fidanzato e di come sia riuscita ad aiutarla:

“Non diverso, in fondo, da quello di qualsiasi giovane donna. «Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo (Petrelli, suo fidanzato dal loro incontro nel 2020 all’interno della casa del Grande Fratello Vip). Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. È cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero “la bellezza sta negli occhi di chi guarda”. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto”.

La ragazza si è infine rivolta a tutti i ragazzi che vogliono lavorare sui social:

“Ricordate sempre che non è tutto oro quello che luccica, è davvero così, i social sono una sorta di ‘vita deforme’ che rappresenta la finzione, dobbiamo tornare ad apprezzare la verità, quello che siamo, le vere priorità. Ognuno di noi mette in mostra il meglio di sé e della sua vita, ma dietro c’è sempre dell’altro. Quando ero più piccola ero una “sfigata”, mi sentivo tale, ma guardavo lontano.

Ho lavorato tanto per realizzare i miei sogni, coltivate i vostri, rimboccatevi le maniche. Senza bruciare le tappe. Tutto va guadagnato e dosato. Mostrarsi sempre un po’ più nude, più truccate, più ammiccanti non premia. Ci vuole un senso di responsabilità prima di tutto verso sé stessi: la cosa che più amo di me è che ho dovuto lottare per ogni conquista”.