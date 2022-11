Uomini e Donne, Riccardo avvistato in compagnia di una Dama: le ultime segnalazioni

Fin dal suo ritorno nel Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non ha mai smesso di far parlare di sé. Dopo gli accesi scontri con Ida Platano e il riavvicinamento con Roberta Di Padua, il Cavaliere è stato recentemente avvistato in compagnia con un’altra Dama del dating-show.

AVVISTATO IN DOLCE COMPAGNIA – Da quanto segnalato dal portale di gossip IsaeChia, Riccardo è stato avvistato in dolce compagnia. Nei giorni scorsi, infatti, sono divenuti virali gli scatti che mostrano il Cavaliere insieme a un altro noto volto del programma, Gloria Nicoletti.

Una lettrice del portale di gossip ha deciso di contattarlo, segnalando l’avvistamento dei due protagonisti di UeD con tanto di foto. Già in passato Riccardo e Gloria hanno avuto una breve e intensa frequentazione che, però, sembrerebbe non essersi chiusa del tutto. Nei giorni scorsi, infatti, i due sono stati avvistati in un bar a Roma:

“Riccardo e Gloria in un bar. Sorridenti e in atteggiamenti confidenziali. Lui si è anche avvicinato a lei e le ha dato un bacio sulla guancia, abbracciandola. Hanno preso un caffè e un cornetto e hanno un po’ chiacchierato e scherzato con i camerieri. Poi hanno preso un paio di cornetti da asporto. Lei ha aspettato che lui andasse in bagno e poi sono andati via a piedi sulla Tuscolana”.

Che Guarnieri, dopo quanto accaduto nelle ultime registrazioni, abbia deciso di voltare definitivamente pagina? Da quanto trapelato da alcune anticipazioni, infatti, Ida Platano ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza.