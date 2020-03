Giuliana De Sio positiva al Covid-19 dopo tournèe di metà febbraio

“Il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene perché qui, i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai, e non mi dilungo, anche se so cosa succede nel mondo, voglio uscire!!!“, con queste parole, Giuliana De Sio, ha annunciato che si trova in Ospedale da due settimane a seguito di un tampone positivo al Coronavirus.

L’attrice ha deciso di comunicare la sua attuale situazione anche per spiegare il motivo della sua assenza sui vari social network durante questi ultimi giorni: “Ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe lunghissime giornate fatte di paura mancanza di respiro e solitudine siderale“.

“Spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita“.

Attualmente, quindi, Giuliana De Sio è in isolamento da due settimane allo Spallanzani. La nota positiva è che, al momento, sembra aver vinto la sua battaglia contro il Covid-19 e gli ultimi tre tamponi sono risultati negativi.

Nonostante ciò, la De Sio racconta di avere ancora il senso di paura. L’attrice si è ammalta di Coronavirus durante la sua tourèe a metà febbraio.