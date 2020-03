Napoli, il punto sulle probabili cessioni in attacco: almeno in 3 diranno addio!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni che si registreranno la prossima estate nel reparto offensivo del Napoli. Secondo il quotidiano sportivo saranno almeno 3 a dire addio: Callejon, Llorente e Younes. Il giornale parla di una vera e propria epurazione.

Il primo nome è sicuramente quello dei tre più pesante. Jose Maria Callejon è da 7 anni a Napoli, dove ha sempre rivestito un ruolo di vitale importanza per la formazione azzurra. Titolare inamovibile per ogni allenatore, intelligenza tattica fuori dal comune. La sua avventura con la maglia azzurra, salvo clamorosi imprevisti, è ormai giunta al termine, essendo il calciatore in scadenza di contratto.

Anche il secondo attaccante nominato da La Gazzetta dello Sport è spagnolo. Il suo arrivo a Napoli però è molto più recente: si tratta di Fernando Llorente. L’ex Juventus è sbarcato in terra partenopea appena quest’estate, eppure potrebbe già lasciare gli azzurri a fine stagione. Poco incisivo già con Ancelotti, scomparso definitivamente dai radar con Gennaro Gattuso. Il Napoli quindi, con ogni probabilità, non riscatterà il “Re Leone” per il secondo anno di contratto.

Ultimo nome fatto da La Gazzetta dello Sport è quello di Amin Younes. Il tedesco a Napoli è sempre stato un oggetto misterioso, a partire dal suo acquisto parecchio movimentato. Qualche sprazzo di calcio l’anno scorso, poi il nulla.

Oltre ai tre nomi sopra riportati comunque non sono da escludere le cessioni di Arkadiusz Milik ed Hirving Lozano. Ciò che appare certo è che l’attacco del Napoli sarà rivoluzionato il prossimo anno.