Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si rivolge a Elisabetta Gregoraci: ”Non ti senti una merd*accia?

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda e si è tornati a parlare nuovamente del rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci ha incontrato il ragazzo in studio proprio quando gli è stato detto che sarebbe stato il secondo finalista.

La showgirl gli ha ricordato di una cena di cui tanto avevano parlato e la reazione è stata molto forte. Anche Alfonso Signorini è intervenuto facendo delle dichiarazioni forti. Insomma tutti gli animi in studio si sono agitati e anche Giulia Salemi non l’ha presa proprio bene.

ALFONSO SIGNORINI E LE PAROLE RIVOLTE A ELISABETTA GREGORACI – Proprio ieri sera Alfonso Signorini si sarebbe rivolto a Elisabetta Gregoraci dichiarando: ”Non ti senti una merd*ccia, no? Sono io una merd*ccia”. Per tutta la settimana, infatti, Giulia Salemi ha pensato agli occhi con i quali Pierpaolo Pretelli ha guardato Elisabetta Gregoraci.

E’ stata proprio l’ex moglie di Briatore a rassicurare Giulia Salemi dicendo: “E’ stato bello salutarsi, incontrarsi, scambiare due chiacchiere. Non ti preoccupare per la cena, ci andiamo tutti assieme appassionatamente”.

GRANDE FRATELLO VIP: IL PENSIERO DI PUPO – Dopo ieri sera Giulia Salemi è rimasta senza parole, ma vuole comunque avere fiducia in Pierpaolo Pretelli. Pupo però non è riuscito a non intervenire e ha prontamente dichiarato: “Non si fa. E’ come se Al Bano, dopo il matrimonio con Loredana Lecciso, invitasse Romina Power”.