Grande Fratello Vip: Elena Morali risponde ad alcune domande dei fan e parla di Nina Moric

Elena Morali ha risposto a delle domande di alcuni fan che le sono state fatte su Instagram. Alcune di queste erano anche risposte inerenti al suo rapporto intimo con Luigi Favoloso. Non sono mancati neanche dei commenti nei confronti di Nina Moric, ex di Luigi. La showgirl ha attaccato nuovamente la modella.

LE DOMANDE AD ELENA MORALI – Elena Morali ha raccontato i dettagli intimi della sua prima notte con Luigi. Quel giorno aveva lavorato molto e sperava di andare a dormire, ma non è stato così, in quanto ha vissuto la sua prima notte d’amore con quello che attualmente è il suo compagno.

Altri utenti le hanno chiesto quante volte al giorno è solita avere rapporti col suo fidanzato. A questa domanda la Morali ha preferito però non rispondere. In seguito un altro utente le ha chiesto cosa avesse di bello Luigi e Elena ha fatto delle allusioni spinte dicendo di non poterlo riferire.

LA FRECCIATINA A NINA MORIC – Un altro utente sui social le ha chiesto se è vero che il suo attuale compagno non le offre mai nulla dato che, stando a quanto ha dichiarato la sua ex Nina Moric, così faceva con lei. Elena ha subito smentito questa situazione, dicendo che le accuse della Moric erano solo un mucchio di stupidaggini.

Inoltre la donna ha detto che se non si sta bene con un uomo, qualsiasi sia il motivo, anziché criticarlo, si potrebbe semplicemente lasciarlo. Quindi ha così criticato aspramente l’atteggiamento di Nina Moric dicendo che se realmente non fosse stata bene come ha raccontato avrebbe potuto lasciarlo prima. Per vedere le storie di Elena Morali clicca qui.