Gravina: “Juve? Fuori dal campionato se non si ritirerà dalla Superlega”

In un incontro tenutosi a Napoli il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è soffermato sulla questione Superlega e sulla posizione della Juventus in vista del prossimo campionato qualora non dovesse uscire dal progetto. Ecco le dichiarazioni:

“Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega.

Spero di fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club.

La federcalcio applica le regole che prevedono la non partecipazione al campionato se non si accettano i principi imposti dall’Uefa”.

Costi sotto controllo: “Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all’anno per il 2022-23”.