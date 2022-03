Guerra in Ucraina, De Luca: “Trovare via d’uscita, cosa farà la Campania”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell‘emergenza guerra in Ucraina e di una situazione che diventa sempre più difficile col passare delle ore.

“In Campania arriveranno centinaia di persone. Dobbiamo garantire che sul piano sanitario non ci siano diffusioni di contagio, purtroppo sia in Russia che in Ucraina le popolazioni che si sono vaccinate contro il Covid-19 sono appena il 30%“.

“Non so sinceramente se l’invio di armi in Ucraina contribuirà alla ripresa di un dialogo. Io ricordo che in altre circostanze, quando sono state inviate armi, alla fine sono state utilizzate in modo sbagliato, soprattutto contro l’Occidente“.

Vincenzo De Luca ha quindi spiegato cosa farà la Campania per la guerra in Ucraina. L’obiettivo, ha ribadito il governatore, è trovare una via d’uscita per la Russia.

De Luca ha infine dichiarato: “Ci auguriamo che ci sia qualcuno che lavori a una diplomazia riservata per trovare una via d’uscita“.