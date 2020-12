Hysaj non rinnova con il Napoli: Roma alla finestra

Elseid Hysaj dopo 5 anni è pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi altrove. Il terzino albanese, attualmente positivo al coronavirus, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non rinnoverà.

La trattativa portata avanti da Mario Giuffredi, agente del giocatore, e i dirigenti della società partenopea si è interrotta. Il Napoli ha ritenuto troppo alte le richieste di ingaggio e ha dato il via libera all’addio dell’esterno.

Sulle tracce di Hysaj c’è la Roma di Paulo Fonseca, da tempo in trattativa con Giuffredi, agente anche di Jordan Veretout, e disposta a muoversi sull’esterno già nel mercato di gennaio.

L’arrivo di un terzino destro è una priorità per i giallorossi, dato che Bruno Peres e Santon non danno garanzie e potrebbero partire. Hysaj in giallorosso avrebbe la possibilità di giocarsi il posto con Karsdorp, al momento il preferito di Fonseca per la corsia di destra.

Il fatto che l’albanese sia in scadenza facilita la trattativa, dato che per De Laurentiis venderlo a gennaio significherebbe cogliere l’ultima occasione per racimolare qualcosina dal cartellino. L’affare si aggirerebbe sui 7/8 milioni di euro.