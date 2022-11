I 7 migliori siti per scaricare app APK

L’importante è trovare siti per il download di file APK sicuri, che possano limitare al minimo la possibilità di venire infettati da un malware. Per questa ragione, non affidarti al primo sito per file APK che trovi in rete. A trovare il meglio, ti aiutiamo noi.

Tra app a pagamento, app bloccate a livello regionale, app per adulti e app rimosse dal Play Store, in effetti ci sono diversi motivi per volersi affidare ai siti per scaricare le app APK. D’altronde, non c’è niente di peggio che aver bisogno di una certa app e non poterla utilizzare! Ecco, quindi, che ricorrere ai i siti per scaricare app moddate, diventa una necessità, sia quando si tratta di giochi, sia quando si intende contare su un’app per lo streaming TV.

AndroidModders.com

Sei un appassionato di giochi? Allora questo è il sito web che fa per te! Ricco di app APK da scaricare, offre agli utenti un’esperienza di utilizzo eccellente e garantisce il reperimento di giochi premium e a pagamento. I file APK sono tutti di altissima qualità, totalmente gratuiti e funzionanti al 100%.

Il numero di giochi disponibili sul sito è impressionante: su Androidhackers.io potrai, infatti, trovare ogni gioco presente sul Play Store, nella massima sicurezza. Qui, ogni singolo file APK viene verificato e una volta pronto per essere scaricato, è quindi totalmente sicuro.

La vera forza del sito sta nel fatto che oltre alle app di giochi, qui potrai trovare di tutto, dalle app di streaming a quelle musicali, tutte egualmente funzionanti e sicure al 100%. Un sito che è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle app moddate che, giustamente, pretendono il meglio.

Apkmirror.com

Non a caso conosciuto ed apprezzato dalla maggior parte degli utilizzatori di app moddate, questo è uno fra i migliori siti per scaricare mod APK. La ragione è soprattutto una: è veramente molto sicuro. Grazie ai continui controlli del team di AndroidPolice, infatti, le singole app sono le stesse che appaiono sul PlayStore, un fatto che ti tornerà molto utile al momento di aggiornarle, dal momento che potrai farlo direttamente dallo store di Android. Ricco di applicazioni di ogni tipo, suddivise per categoria, è uno dei siti che contiene i file APK più sicuri e aggiornati.

Android-apk.org

Se sei alla ricerca di app piuttosto datate, che non riesci a trovare da nessuna parte, allora devi visitare questo sito per scaricare file APK per Android. Le categorie sono decine e il numero di app che potai trovare è impressionante. Semplice ed intuitivo, il sito Android-apk è sicuro e non ti deluderà.

Redmoonpie.com

Con la sua interfaccia user-friendly, questo sito per scaricare file APK ha conquistato davvero tutti. Semplice da navigare e intuitivo da gestire, il sito, oltre alle recensioni dei giochi migliori, offre la possibilità di scaricare file APK per Android e iOS.

Il sito è suddiviso in diverse categorie che facilitano la ricerca dei giochi e consente, in un solo click, di passare direttamente dalla recensione del gioco al download del file APK. Il vero punto di forza di questo sito, oltre ovviamente alla qualità delle app moddate, è la possibilità di leggere le recensioni dei vari giochi, prima di scaricarne il file APK. Non perdere più tempo con giochi noiosi, concentrati solo su ciò che davvero ami!

Blackmart.co

Considerato uno dei siti più sicuri per scaricare APK Android, BlackMart Alpha, questo il suo nome completo, ha il grande vantaggio di non richiedere alcun tipo di registrazione. Questo significa che potrai accedere alla libreria di file APK in totale anonimato e, soprattutto, in modo molto semplice, visto che l’interfaccia è davvero molto simile a quella del Play Store. Inoltre, tutti i file APK sono del tutto gratuiti, altra ragione per cui è un sito per app moddate davvero molto popolare.

Aptoide.com

Tutti lo conoscono, qualcuno lo ama, qualcun altro lo odia. Il fatto è che questo sito per scaricare app APK da una parte garantisce un catalogo praticamente illimitato, che accontenta ogni tipo di ricerca, ma dall’altra contiene diversi file APK non verificati e, per questa ragione, potenzialmente dannosi.

Se non vuoi privarti di questo incredibile sito per file APK, limitati a scaricare solo le app moddate segnalate in verde dai gestori del sito, evitando come la peste quelle indicate in rosso, che potrebbero esporti al rischio di essere attaccato da un malware.

Apkpure.com

su questo sito per il download di Mod APK, potrai trovare anche applicazioni soggette a restrizioni o non più presenti sul mercato. Lanciato nel 2014, è uno dei siti per app moddate più popolari e la sicurezza dei suoi file APK, al netto di qualche raro e inevitabile incidente di percorso, è rinomato in tutto il web.

Uno dei vantaggi del sito è che qui potai trovare anche app bloccate a livello regionale o recuperare vecchie versioni di giochi ed app, che magari, per qualche ragione di compatibilità, girano meglio sul tuo smartphone. Inoltre, qui è possibile trovare app aggiornate all’ultima versione, ben prima che queste siano caricate sul Play Store.

Se sei alla ricerca di app moddate, visita subito uno di questi siti, ma ricorda: i file APK, per quanto soggetti a verifica, non possono mai essere sicuri al 100%, quindi scarica con attenzione e fidati solo dei siti più popolari.