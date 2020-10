I capricci di Dybala, la Juve vuole il rinnovo ma dovrà venire incontro alla società: in caso contrario sarà ceduto

L'argentino vuole il posto da titolare e alza la voce. Nel frattempo il rinnovo non arriva

In casa Juventus tiene ancora banco il caso Dybala. Il trequartista argentino ha alzato la voce dopo l’esclusione nell’ultima sfida con il Crotone, con Pirlo che nel secondo tempo l’ha mandato a scaldare senza mai farlo entrare. Stessa cosa era accaduta all’Olimpico contro la Roma.

Dybala chiede spazio e non ha nascosto il suo malumore, ma è probabile che nella sfida di domani in Champions con la Dinamo Kiev sarà in campo dal primo minuto, a meno di ulteriori colpi di scena.

Nel frattempo con la società c’è aria di tensione per quanto riguarda la questione contrattuale, l’argentino è in scadenza nel 2022 e il direttore sportivo Paratici è pronto a proporgli il rinnovo, ma al momento non c’è accordo con l’entourage del giocatore.

Dybala per prolungare il contratto con i bianconeri chiede un ruolo centrale nel nuovo progetto e un ingaggio da circa 10 milioni di euro l’anno. Cifra alta per la Juventus, che sta portando avanti la politica di riduzione del monte ingaggi.

La Joya dovrà venire incontro alle esigenze della società ed abbassare le pretese, se tirerà troppo la corda la Juve è pronta a cederlo al miglior offerente. Le proposte di certo non mancano, soprattutto dalla Premier, e la società ha già fissato il prezzo: Dybala può partire per 80 milioni di euro.