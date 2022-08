I migliori negozi online di arredamento casa 2022

Sei convinto che per trovare i mobili per casa dovrai girare in lungo e in largo, fra negozi e outlet di arredamento? Niente di più sbagliato!

Online trovi tutto il necessario per rinnovare la tua casa, con mobili, accessori e tessuti pensati per tutti gli ambienti e qualsiasi tipologia di stile. Seleziona i mobili più adatti per l’arredo del soggiorno, scegli i divani più confortevoli e trova la cassettiera perfetta per il bagno in pochi click.

Ecco i migliori 10 negozi online di arredamento casa, secondo lo studio dei migliori e-commerce 2022 di Casaleggio Associati, che offrono servizi di alto livello a prezzi competitivi.

IKEA

Stile e funzionalità sono il marchio di fabbrica dell’arredo casa IKEA. il colosso svedese infatti offre valide alternative economiche che accontentano tutti i gusti. Con Ikea potrete arredare tutta la casa, a partire dai mobili fino ad arrivare ai complementi che arricchiscono gli ambienti. Insieme ad Ikea non dimenticate di aggiungere un tocco di personalità con oggetti fai da te che renderanno la casa ancora più armonica.

Kasanova

Realtà che vanta una pluriennale esperienza nel mondo del living e dell’arredamento, Kasanova è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliano dare quel tocco sempre giovane e fresco alla propria abitazione. Su Kasanova.com trovi tutto il necessario per la casa, soprattutto per quel che riguarda la cucina, l’arredo tessile, l’arredamento, la pulizia e l’organizzazione.

Leroy Merlin

Dopo Ikea Italia Retail è Leroy Merlin Italia a ricoprire la seconda posizione nella classifica di aziende di arredamento e progettazione dell’arredo casa e ufficio. Il catalogo Leroy Merlin per la casa include tantissime novità, dai mobili ai rivestimenti, fino ai sanitari, le docce e le vasche. Le proposte dell’azienda sono davvero molteplici, pensate per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e in grado di adattarsi a diversi stili di arredamento, dal classico al contemporaneo.

Deghi

Deghi.it è un ecommerce di arredo casa e giardino con sede a Lecce, che vanta un fatturato di 50 milioni, raggiunto in pochi anni di attività. Con un’offerta di oltre 20.000 prodotti, un magazzino di 33.000 mq e una costante attenzione a tutti i processi interni, offre un’esperienza cliente che va oltre il semplice acquisto.

Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo ad un costo competitivo e accessibile a tutti, tanto da riuscire ad affermarsi tra i primi distributori specializzati nell’arredamento per la casa in soli 3 decenni di attività. L’azienda è specializzata nella vendita di mobili e complementi d’arredo a basso prezzo, in cui è seconda in Italia nel numero di vendite dopo la multinazionale svedese IKEA.

Maisons Du Monde

Un nome noto ormai anche in Italia, la catena francese Maisons Du Monde dispone di tantissimi prodotti per la casa, sia nei punti vendita sia online. Le collezioni, attente alle tendenze globali accontentano tutti i gusti: vintage, etnico, shabby chic, industrial… Proprio come Ikea, non si limita solo ai mobili, ma espone anche accessori, dai piatti ai bicchieri, passando per tappeti e tende, arrivando all’home decor.

Arredissima

Arredissima è una catena di mobilifici che vende arredo per la casa online. L’azienda propone un vastissimo assortimento di soluzioni d’arredo per ogni ambiente grazie ai suoi negozi d’arredamento presenti su tutto il territorio nazionale: cucine, soggiorni, divani, mobili per camere da letto matrimoniali e camerette, arredo bagno, armadi e molto altro.

OutletArredamento.it

Outletarredamento è il negozio di mobili online con la più ampia scelta di arredi per la casa. Oltre 20.000 articoli delle migliori marche, per comprare mobili, complementi d’arredo, lampade e oggettistica con sconti imperdibili. I negozi di arredo espongono sul nostro outlet mobili nuovi e scontati e vendono cucine, letti e comodini, tavoli e sedie, mobili bagno e illuminazione, per arredare la casa assicurandoci qualità e design a un prezzo conveniente.

CasaArredoStudio

Casa Arredo Studio nasce dall’esperienza di un’agenzia di rappresentanze che opera nel settore dell’arredamento sin dal 1978. Nata con aziende note e qualificate come Febal, Napol, Gurian, Maxdivani, Maxiline, Dorelan, Permaflex e molte altre, si propone oggi anche sul web riconoscendo un mercato altamente proiettato al futuro.

Dep Design Store

Dep Design Store è uno spazio nato nel 2000 nel centro storico di Como con l’obiettivo di unire il meglio del design contemporaneo, artigianale ed indipendente in un unico luogo. Nel corso degli anni Dep Design Store si è evoluto fino a diventare uno dei principali punti di riferimento per il design d’interni a livello nazionale, vantando una selezione particolare e unica di complementi d’arredo, mobili, tessile per la casa, illuminazione e articoli per la cucina.