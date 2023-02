I migliori svincolati

Mentre in Premier League i club non hanno avuto problemi a spendere milioni per i calciatori sul mercato, in Serie A non ci sono stati grandi acquisti. Un mercato davvero molto povero che non ha messo a segno grandi colpi. Ma il mercato degli svincolati non è ancora finito ed occhio alle squadre italiane che potrebbero provare e rinforzarsi.

Gli svincolati hanno la possibilità di trovare un club sino al 24 Febbraio. Questi calciatori sono delle vere e proprie occasioni per aggiustare la rosa sul gong finale. Il prezzo pregiato di questo mercato è sicuramente Isco, il fantasista ex Real Madrid è in cerca di un club visto che è saltato il suo trasferimento all’Union Berlino proprio nelle ultime ore di calciomercato.

Ma lo spagnolo non è l’unico nome interessante. In lista ci sono anche il terzino destro ex Sassuolo Sime Vrsaljko che ormai ha 31 anni. L’ultima sua squadra è stata l’Olympiakos. Per chi invece cerca un attaccante c’è l’espertissimo Artem Dzyuba che vorrà ancora dire qualcosa a 34 anni suonati. Tra i vari calciatori c’è anche il difensore, ex Serie A, Nikola Maksimovic che ha voglia di ricominciare a fare bene. Il serbo è sicuramente una delle delusioni più forti di Aurelio Due Laurentiis.

Una delle squadre di A che vuole ancora provare a rinforzarsi è la Salernitana. Il mercato per i campani non è ancora chiuso ed occhio agli ultimi acuti. Il sogno è quello di portare in Italia il fantasista Isco. La trattativa non è molto semplice ma nelle ultime settimane al suo procuratore, Jorge Mendes, è stato fatto il nome della squadra granata.

Ma lo spagnolo non è l’unico nome che si valuta. Con l’infortunio di Mazzocchi, c’è bisogno di un altro giocatore sulla fascia destra ed ecco che allora la Salernitana potrebbe provare il colpo Sime Vrsaljko.