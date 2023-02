Juan Jesus, rinnovo lontano: il Milan ci pensa

Juan Jesus e il Napoli potrebbero non rinnovare il contratto, con il giocatore che piace parecchio anche in Italia

Juan Jesus e il Napoli, un amore probabilmente destinato a finire. Il calciatore brasiliano si sta comportando benissimo dal suo arrivo in azzurro, tanto che alla fine della scorsa stagione si è guadagnato il rinnovo di contratto. Cosa che, nonostante le prestazioni ancora ottime, non sembra possa succedere anche in questa stagione.

Il giocatore non ha ancora ricevuto alcuna offerta di rinnovo, con i partenopei pronti a sostituirlo nel caso in cui dovesse andare a zero. Un tentativo potrebbe essere fatto, ma non alle attuali cifre. Il Napoli potrebbe provare a ridurre il suo ingaggio, con il brasiliano che potrebbe finire per essere intrigato da altre avventure.

Cosa dice il Corriere dello sport

I colleghi dell’omonimo giornale sulla situazione hanno detto: “Il suo contratto scadrà a giugno e così un po’ di club hanno cominciato a fiutare l’affare, valutando proposte lusinghiere che in questa fase rappresentano ancora un’alternativa alla priorità chiamata Napoli.