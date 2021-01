I prodotti più attesi del 2021

La tecnologia ha subito un’accelerazione pazzesca nel corso degli ultimi anni. Il mix tra potenza, design e intelligenza artificiale ha rivoluzionato il nostro rapporto con i gadget di tutti i giorni: ora possiamo piegare lo smartphone come se fosse un vecchio cellulare a conchiglia, chiedere le ricette allo speaker in cucina oppure far partire la lavatrice con un messaggio su WhatsApp.

In pochissimo tempo abbiamo raggiunto livelli da fantascienza, con la consapevolezza di averne appena scalfito la superficie: immagina se il tuo smartphone potesse trasformarsi nel tuo prossimo assistente digitale e controllare tutti gli elettrodomestici di casa. Ad esempio potrebbe regolare il termostato, accendere le luci e aprire le tapparelle prima del tuo arrivo a casa, oppure comandare la tua macchina elettrica a guida autonoma verso l’ufficio o di ritorno verso la tua abitazione.

Ogni anno centinaia di nuovi progetti promettono di cambiare il mondo per renderlo più efficiente, più pulito o semplicemente più tecnologico. Molti di questi finiscono in un nulla di fatto, altri si trasformano in un must have che puoi comprare su Internet, magari in offerta con il codice sconto ePrice . Ecco i 5 migliori prodotti tech in arrivo nel 2021.

La TV che si arrotola

LG ha già mostrato la strada da seguire con il lancio del suo LG OLED TV R: un televisore arrotolabile che scompare nel salotto. Se abbiamo voglia di vedere la televisione, basta premere un pulsante e i 65 pollici del display compaiono per guardare film e serie TV, altrimenti possiamo nasconderlo facendo arrotolare su sé stesso. Il primo modello uscito un anno costa quanto un appartamento, ma le prossime versioni in uscita nel corso del prossimo anno potrebbero raggiungere un costo interessante.

Samsung Galaxy S21

La prossima generazione del tradizionale top di gamma del brand coreano farà il suo debutto a gennaio 2021, in occasione del CES di Las Vegas , la più importante fiera di elettronica di consumo che si terrà per la prima volta in versione digitale. Tre fotocamere posteriori, schermo da 6,7 pollici e nuovo processore Exynos 2100 con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna: sono queste le principali caratteristiche tecniche in arrivo sui nuovi smartphone destinati a segnare il passo in termini di eleganza e di potenza.

Nuovi smartphone pieghevoli

Il 2020 ha messo in mostra Samsung, Motorola e Huawei che hanno fatto intravedere il futuro degli smartphone pieghevoli. Il brand coreano è in prima linea con lo Z Flip e lo Z Fold 2: se il primo è uno smartphone che puoi davvero piegare su sé stesso, il secondo è un tablet che puoi trasportare comodamente in tasca ripiegando in due lo schermo. Facile attendersi novità in questo ambito anche nel 2021 con un’ulteriore evoluzione di questi telefoni – più compatti e ancora più potenti – insieme al debutto nella categoria da parte di LG, Oppo, Xiaomi e, chissà, magari anche Apple.

iPhone 13

E se anche il prossimo iPhone non dovesse essere pieghevole, l’attesa per l’arrivo del nuovo smartphone di Apple è comunque alle stelle. Dopo un modello che ha riscritto le regole in termini di fotocamera e design, nel 2021 si attendono ulteriori passi avanti dal punto di vista della batteria e del display. Sono in arrivo 4 modelli – confermata dunque la variante Mini al debutto nel 2020 – di cui sappiamo ancora poco: molto probabilmente ci sarà un chip A15 Bionic, un display ad altissima risoluzione e l’arrivo di una quarta fotocamera sui modelli Pro. Ne sapremo di più a settembre 2021 quando Apple presenterà i nuovi smartphone nel consueto keynote di lancio annuale.

Microsoft Surface Duo

Nel 2021 arriverà in Italia anche Microsoft Surface Duo, l’ibrido tra un tablet, un laptop e uno smartphone in grado di far bene davvero tutto. Utile per lavorarci grazie all’ampio display da 8,3 pollici, giocare grazie alle app scaricate dal Play Store di Android oppure telefonare inserendo la SIM del cellulare. Un’evoluzione 2.0 di un taccuino tascabile con cui possiamo permetterci di fare qualsiasi cosa.