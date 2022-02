Il Barcellona ci prova per Chiesa, la pista è complicatissima

Federico Chiesa potrebbe rientrare nella lista dei desideri di Xavi. Il tecnico del Barcellona punterebbe su di lui per l’esterno offensivo

L’infortunio di Federico Chiesa condiziona – e non poco – le scelte sullo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il giocatore della nazionale italiana sarà fermo fino a fine stagione, con Allegri che si ritrova a fare un completo restyling della formazione senza di lui. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria cambiano e continuano a cambiare l’assetto dei bianconeri, con Chiesa che però non sembra essere poi così centrale.

Già da inizio stagione Federico Chiesa non sembrava avere un ruolo così determinante, cosa che però ha poi dimostrato pian piano a suon di buone prestazioni. Purtroppo per lui poi l’infortunio, che ha costretto la Juventus ad un forcing sul mercato per provare l’assedio alla qualificazione per la prossima UEFA Champions League. Intanto il mercato si fa già avanti per l’esterno ex Fiorentina, che è corteggiato da una big europea.

Il Barcellona ci prova, ma la trattativa è in salita

Vi è ancora da capire cosa ne sarà di Chiesa nella prossima stagione, specialmente perché bisogna vedere cosa accadrà da Barcellona. Ousmane Dembelé sembra essere in procinto di lasciare i blaugrana, con dalla Spagna che riportano la Juventus in pre-accordo con lui per l’estate. La Juventus ha un obbligo di riscatto per Chiesa a certe condizioni. I bianconeri che appaiono comunque intenzionati ad acquistare a titolo definitivo l’ala della nazionale.

Il Barcellona però sembra esser intenzionato a mettersi in mezzo, provando a regalare il giocatore a Xavi. Il tecnico blaugrana stravede per Federico Chiesa e potrebbe provare a strapparlo alla Juventus in estate. Si parla di una base di 70-80 milioni di euro che – uniti alla volontà bianconera di creare un attacco con Dybala, Chiesa e Vlahovic nella prossima stagione – fanno sembrare il tutto un’operazione praticamente infattibile.