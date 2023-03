Il Chelsea rinuncia a Denis Zakaria

Secondo quanto riportato da The Sun, il Chelsea è pronto a mandar via Denis Zakaria quest’estate

I dirigenti del Chelsea hanno un’opzione per rendere permanente il passaggio per 30 milioni di sterline al termine della stagione. Ma secondo Florian Plettenberg di Sky Germania, è improbabile che lo facciano. Secondo lui, Zakaria potrebbe tornare alla Juventus, con il Chelsea a caccia di un nuovo centrocampista per sostituirlo. Il 26enne ha collezionato dieci presenze con i londinesi in questo campionato. Zakaria ha fatto un trio di sostituzioni nelle ultime settimane, dopo essere stato assente per un infortunio al bicipite femorale.

Il suo contratto con la Juve dura fino al 2026. Il Chelsea, nel frattempo, sta studiando delle alternative di trasferimento. Plettenberg aggiunge che la stella del West Ham Declan Rice è un “candidato di primo piano”.

Il Chelsea chi prende?

Il contratto dell’asso inglese al London Stadium scadrà nel 2024, e anche l’Arsenal e il Manchester United sono stati coinvolti. Il capitano degli Hammers Rice ha trascorso otto anni nell’accademia del Chelsea prima di essere ceduto a 15 anni nel 2014.

In seguito è passato al West Ham, dove ha collezionato 229 presenze con gli East Londoners. Al Chelsea sono stati accostati anche il compagno di squadra dei Three Lions di Rice, Jude Bellingham, e il centrocampista del Borussia Monchengladbach Manu Kone. La Juventus, invece, dovrà capire cosa farne di Zakaria. La possibilità di addio dello svizzero è concreta e sembra ci possa essere un ritorno in Bundesliga per lui. Improbabile capire dove, ma la Juventus vorrà provare a cederlo ad ogni costo.