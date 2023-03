Emiliano Martinez vuole restare all’Aston Villa, niente Roma o Juventus?

La stella dei portieri Emiliano Martinez si è espresso sul suo futuro all’Aston Villa. L’argentino vincitore della Coppa del Mondo sarebbe ricercato da Tottenham, Roma e Juventus. Ma Martinez ha dichiarato di voler rimanere all’Aston Villa per il prossimo futuro

Emiliano Martinez ha parlato del suo futuro all’Aston Villa, dichiarando di voler rimanere nonostante l’interesse di Tottenham e Juventus.Il portiere argentino ha vinto la Coppa del Mondo 2022 in Qatar ed è stato premiato con il Guanto d’Oro per il suo ruolo da protagonista nel torneo.Martinez, 30 anni, avrebbe attirato l’interesse degli Spurs, desiderosi di trovare un sostituto a lungo termine del capitano veterano Hugo Lloris, della Juventus e del Bayern Monaco.

Quando il mese scorso Unai Emery, manager del Villa, ha criticato lo stopper di un metro e ottanta per la sua prestazione contro l’ex Arsenal, si è ipotizzata una sua possibile partenza per il desiderio di giocare la Champions League. Ma Martinez insiste sul fatto che “ama” stare nella squadra delle Midlands e ha dichiarato al sito web del Villa di voler continuare a lavorare lì nel prossimo futuro.

Vuole restare

Dopo aver mantenuto la porta inviolata nella vittoria di sabato per 3-0 contro il Bournemouth, ha dichiarato: “È una sensazione fantastica. Se avessimo vinto 3-1, sarei andato a casa e non sarei riuscito a dormire per ore, perché penso sempre a cosa avrei potuto fare di meglio per mantenere il clean sheet. Sono molto ambizioso, ho tanta voglia di migliorare. Cerco di trasmetterlo ai quattro dietro e all’undici titolare”.

Poi ha continuato: “La mia carriera è salita alle stelle da quando sono entrato nel club. Ho sempre detto che sono grato a questo club e che amo stare qui. La mia famiglia è felice in questo club, mio figlio è ossessionato dal calcio e gioca nell’Under 6 dell’Academy. Ci piace molto stare qui e speriamo che ci siano molti anni a venire”.

A dicembre, l’agente di Martinez, Gustavo Goni, aveva ammesso che il suo assistito mirava a giocare regolarmente nella massima competizione europea. Alla domanda sul trasferimento del suo giocatore in Italia, ha risposto: “Oggi ci sono poche squadre che possono permettersi un portiere come lui. Ma la Serie A, beh, perché no? Chiaramente punta in alto, alla Champions League”.