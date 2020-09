Il Milan vorrebbe Germán Pezzella per rinforzare la difesa

In casa Milan, continua la ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. Dopo i vari nomi fatti, sembra che ancora nessuna trattativa sia entrata nel vivo, perciò Maldini e soci avranno ancora da lavorare per puntellare la retroguardia da consegnare a Stefano Pioli per l’imminente stagione 2020/2021.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, uno dei nuovi obiettivi della dirigenza rossonera è Germán Pezzella della Fiorentina. L’argentino rispecchia un profilo molto gradito in quanto è un giocatore d’esperienza che conosce molto bene la Serie A e che negli ultimi anni è cresciuto molto nella Fiorentina.

La valutazione del Presidente Rocco Commisso non è inarrivabile: secondo la stampa spagnola il patron viola potrebbe cedere il suo difensore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Ma nella corsa al suo acquisto, il Milan non è da solo, anzi.

Tra i club intenzionati ad acquistarlo, sempre a detta di AS, ci sarebbe il Valencia. La situazione al Mestalla non è così tranquilla: dopo il fallimento della scorsa stagione, il tecnico Javi García si sta trovando alle prese con cessioni eccellenti come quelle di Ferran Torres, Dani Parejo, Francis Coquelin o Rodrigo Moreno.

Il difensore della Fiorentina ha un discreto seguito in Spagna in virtù del suo passaggio nel Betis dal 2015 al 2017 in cui l’argentino totalizzò 66 presenze e 4 reti, il cui lo rende un calciatore di sicuro affidamento anche per le dinamiche della Liga Spagnola.