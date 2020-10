Il ministro dello Sport Spadafora: “Ronaldo? Sarebbe bello un video in cui chiedesse ai ragazzi di indossare la mascherina”

Vincenzo Spadafora torna a parlare, il ministro dello Sport ha rilasciato un’intervista a Il Mattino nella quale ha parlato del futuro del nostro campionato e del caso Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese dopo il rinvio della sfida con il Napoli ha violato la bolla juventina per aggregarsi alla nazionale portoghese, risultando nei giorni seguenti positivo al coronavirus e rientrando in Italia per la quarantena.

Ecco un estratto delle parole di Spadafora:

“Il Governo si è impegnato a intervenire per sostenere le attività che saranno bloccate, ma speriamo non accada, ha esordito. Ci troviamo però ad affrontare una situazione difficile, i rischi non vanno sottovalutati. Proprio per evitare il default ho ribadito che tutti i campionati debbano essere pronti a un piano B se le cose dovessero peggiorare”.

Ronaldo? “A tutti i giocatori, soprattutto ai più forti e famosi, chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio per i più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni”.