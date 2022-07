Il Napoli cerca Dybala

C’è una clamorosa svolta nel calciomercato del Napoli e della Serie A. C’è stata una lunga telefonata tra mister Luciano Spalletti e l’attaccante Paulo Dybala, a riferirlo è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club azzurro sembra essere pronto a fare una proposta concreta per l’ex attaccante della Juventus.

Non si tratterebbe di una manovra diversiva ma di una valutazione interna maturata dopo la cessione del muro difensivo Kalidou Koulibaly, presto sposo del Chelsea, e dell’ormai non rinnovo del folletto belga Dries Mertens. I fondi che sarebbero stati stanziati per i loro rinnovi saranno messi sul piatto per far si che l’argentino arrivi al Napoli.

La trattativa è ancora in una fase embrionale e non ci sono i presupposti per parlare di una proposta contrattuale. Si segnala però un contatto diretto tra Spalletti, allenatore della società partenopea, e Dybala. Il mister azzurro ieri in ritiro ha parlato così ai microfoni:” E’ forte, piace a tanti, è talentoso, ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte”.

Anche il fantasista argentino appare attirato dalla prospettiva di giocare allo stadio Diego Armando Maradona che per gli argentini ha un sapore speciale. Inoltre l’ex 10 della Juventus resterebbe in Italia e ritornerebbe a giocare la Uefa Champions League. Una pista che ha un sapore difficile ma non impossibile.

Il nodo più difficile da sciogliere è quello legato al contratto e ai diritti di immagine. Paulo aveva trovato con l’Inter un accordo per un ingaggio di 5 milioni di parte fissa più uno di bonus legato alle effettive presenza in campo. Ma con l’arrivo di Lukaku a Milano i piani non sono andati nel verso giusto. Riuscirà ora la società partenopea a trascinare l’attaccante argentino a Napoli?