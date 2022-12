Il Napoli cerca nuovi talenti nel Sassuolo

Il Napoli nel mercato di Gennaio non cambierà la sua rosa, l’unico calciatore che potrà cambiare maglia è Diego Demme. Il tedesco è scontento del suo minutaggio attuale e vorrebbe cercare una nuova esperienza altrove. Nel caso in cui partisse la società partenopea potrebbe acquistare un giovane mediano di prospettiva. Ma tutte le attenzioni di mercato di Giuntoli sono per il prossimo anno.

Per l’anno che verrà il Napoli sembra voler puntare su tre talenti di Seria A. Il primo è un giovane terzino, stiamo parlando di Josh Doig, calciatore scozzese classe 2002 dell’Hellas Verona. Nell’agenda dei papabili azzurri però ci sono anche due giocatori del Sassuolo, ovvero il centrocampista Davide Frattesi che è molto richiesto e l’ala francese Armand Laurientè.

Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi per questo mercato di Gennaio. I neroverdi non vorrebbero privarsene prima della fine della stagione mentre i top club italiani vorrebbero acquistarlo già nella prossima finestra di mercato. La Roma era sta vicina al centrocampista azzurro già nello scorso Luglio, affare però che è sfumato. La volontà di Frattesi è quello di fare il salto di qualità e di approdare il prima possibile in una squadra che lotti in Europa.

Armand Laurientè invece è una giovane ala francese che sta convincendo mister Dionisi. Grazie alle sue prestazione diverse squadre hanno chiesto di lui. E’ un attaccante esterno di piede destro, abile nell’uno contro uno ed è dotato di una grande accelerazione. Il suo attuale valore di mercato ad oggi supera i 15 milioni di euro.

Il ds Cristiano Giuntoli lavora per averli il prossimo anno in modo da avere una squadra competitiva anche se dovesse partire qualcuno della rosa attuale. Sicuramente in estate il Napoli avrà diverse offerte per i suoi migliori calciatori, vedremo come gestirà il mercato. Per ora godiamoci questa rosa per la seconda parte di campionato.