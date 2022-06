Il Tottenham non si ferma, pronta un’offerta da 50 milioni per Bremer

I londinesi sarebbero pronti, secondo fonti estere, ad offrire al Torino circa 50 milioni pur di prelevare Bremer e battere Juventus e Inter

Non si ferma il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte. Gli spurs vogliono acquistare ancora, cercando di fare altri sgambetti a Juventus e Inter. Dopo aver strappato alle due italiane Ivan Perisic – ufficiale ormai ai londinesi – ora Fabio Paratici e soci sembrano voler prelevare anche Bremer dal Torino.

La trattativa per il difensore centrale brasiliano è però difficile, con anche il Paris Saint Germain su di lui. Fosse vera l’offerta di oltre 50 milioni, il Tottenham però potrebbe avere una marcia in più nell’acquisto del granata.

Le alternative…

Per settimane se ne è parlato, ma a quanto pare il Tottenham ha bisogno di un difensore. Alessandro Bastoni è il primo indiziato – vista anche la complicità con Antonio Conte – e si parlava di una possibile offerta di 50-60 milioni degli Spurs per lui.

Si è parlato anche di Stefan De Vrij, ma al momento l’olandese appare improbabile. Il Tottenham avrebbe sondato anche Merih Demiral dell’Atalanta, che verrà riscattato dalla Juventus, ma appare più probabile un tentativo per Bremer o Bastoni al momento. Il difensore turco sembrerebbe essere, per il momento, una seconda scelta rispetto ai due. Il Tottenham, in ogni caso, cercherà di acquistare qualcuno in quel ruolo. Difficile capire se lo strapperà alla concorrenza italiana o meno, ma una cosa è sicura: Bremer è cercatissimo e chiunque lo vorrà dovrà vedersela con una folta concorrenza. Juventus e Inter sono avvertite.