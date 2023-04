Ilary Blasi è tornata a bomba con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, lanciando non poche frecciatine sulla sua situazione personale con l’ex marito, Francesco Totti. La conduttrice, infatti, nelle ultime ore ha pubblicato una stories su Instagram inconfondibile: ecco cosa ha fatto.

Stories su Instagram: a chi è rivolto quello “shhh”?

Nelle ultime ore, la nota conduttrice Mediaset ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories in cui mima con il dito di fare silenzio. Il tutto allegato la seguente didascalia: “Shhh”. A chi sarà rivolto questo gesto? Per molti non ci sono dubbi: la Blasi sta invitando il suo ex marito a stare zitto, stando alle tempistiche non proprio sospette.

Nelle ultime 24 ore, infatti, le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la prima sentenza della loro separazione. L’ex capitano della Roma avrebbe perso la prima udienza: la Corte ha concesso a Ilary l’enorme villa all’Eur dove la coppia aveva vissuto insieme ai tre figli, un assegno mensile di 12.500 euro e la custodia stessa dei figli.

Totti, infatti, per poter incontrare la figlia più piccola dovrà attenersi ad un rigido calendario. Il discorso cambia per gli altri due figli, Chanel e Cristian, i quali potranno incontrare il padre quando desiderano.

Tutte le richieste di Totti, per ora, sono state respinte. L’ex capitano della Roma aveva chiesto di poter tenere la casa all’Eur, ma aveva anche accettato di pagare un assegno alla moglie per il mantenimento dei figli inferiore alle richieste della ex moglie.